Политика
RT на русскомОператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
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Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
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У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга
Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.
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Футбол
Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе
Metaratings 09:32
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Моуринью: «Месси сделал меня лучшим тренером»
Месси сделал меня лучшим тренером.
Бомбардир.ру 09:05
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Epic Games store дарит Conarium. Следующей игрой станет проект-загадка
Получить игру можно через авторизацию в Epic Games Store, после чего на странице Conarium кликнуть по кнопке «Бесплатно».
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.
Обозреватель Врн 07:18
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Гаджеты
У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9
Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.
Live24 09:19
Экономика
Греф выступил против нацпроектов
Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».
Ведомости 05:48
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Общество
На каждой пятой АЗС в России недоливают топливо
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо, сообщают «Известия». Всего Росстандарт проверил 200 заправок.
Бизнес.Ру 05:25
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал 05:10
Единоборства
Чемпион по боксу умер в Ульяновске
Газета.Ru 08:04
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Общество
Зарубежные СМИ удивил ролик кормивших бомжа сушами блоггерш из Казани
Зарубежные СМИ возмутились скандальным видеоблоггерш-близняшек из Казани Адели и Алины Фатхеевых, на котором девушки кормят бездомного инвалида суши.
Газета.Ru вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 06:27
Экономика
Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть
Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".
ТАСС 09:38
Происшествия
Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.
Сибкрай.ru 01:42
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Футбол
Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Чемпионат 09:11
Армия и оружие
Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа
REGNUM вчера в 08:54
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Власти Украины прорабатывают возможность исполнения одного из пунктов минских договоренностей по Донбассу о проведении местных выборов.
Lenta.ru 09:33
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
На месте ДТП погибли три человека, сообщили в пятницу, 13 сентября, в пресс-службе МВД по республике.
Известия 09:03