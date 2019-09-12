Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.

Игры Epic Games store дарит Conarium. Следующей игрой станет проект-загадка Получить игру можно через авторизацию в Epic Games Store, после чего на странице Conarium кликнуть по кнопке «Бесплатно».

Происшествия Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Гаджеты У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9 Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.

Экономика Греф выступил против нацпроектов Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Экономика На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.

Происшествия В Грузии убили гражданина России Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Общество На каждой пятой АЗС в России недоливают топливо Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо, сообщают «Известия». Всего Росстандарт проверил 200 заправок.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.

Культура В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019» Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.

Общество Зарубежные СМИ удивил ролик кормивших бомжа сушами блоггерш из Казани Зарубежные СМИ возмутились скандальным видеоблоггерш-близняшек из Казани Адели и Алины Фатхеевых, на котором девушки кормят бездомного инвалида суши.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.

Экономика Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".

Происшествия Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Футбол Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.

Политика Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе Власти Украины прорабатывают возможность исполнения одного из пунктов минских договоренностей по Донбассу о проведении местных выборов.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.