Политика
RT на русскомOPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября
Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.
Ugpressa.ru 14:23
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Политика
Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе
Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, станут возможными при условии развода войск.
Ореанда-Новости 13:27
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Волейбол
Россия победила Белоруссию на чемпионате Европы
Во втором матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Белоруссии 3-1.
Спорт-Экспресс 16:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Футбол
Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича
Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
ФАН 15:30
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Обозреватель Врн 07:18
Футбол
Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.
Советский спорт 16:18
Наука
ИИ Google начали использовать для диагностики кожных заболеваний
Исследователи отметили, что 1,9 миллиарда человек во всем мире страдают от кожных заболеваний.
Хайтек 13:27
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».
iReactor 15:01
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.
Коммерсантъ 15:40
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Футбол
Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Чемпионат вчера в 09:24
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
РИА Новости вчера в 11:22
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 15:28
Культура
Министр культуры Владимир Мединский наградил деятелей искусства
Вести.Ru вчера в 17:47
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07