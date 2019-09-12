с чего всё началось

Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Наука Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Политика Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, которые предусмотрены минскими соглашениями, станут возможными при условии развода войск.

Экономика Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Волейбол Россия победила Белоруссию на чемпионате Европы Во втором матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России обыграла команду Белоруссии 3-1.

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Футбол Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Политика Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Футбол Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий Зенита Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера Арсенала Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед 2:1.

Наука ИИ Google начали использовать для диагностики кожных заболеваний Исследователи отметили, что 1,9 миллиарда человек во всем мире страдают от кожных заболеваний.

Шоу-бизнес Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.

Здоровье 72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила 72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.

Футбол Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.