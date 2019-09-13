с чего всё началось

Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»

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