Политика
REGNUMОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
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Политика
Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
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Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
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Российская газета 11 сентября в 15:00
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RT на русском 11:16
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Игроки «Дерби» и «Кардифф Сити» вместе с болельщиками были эвакуированы со стадиона из-за подозрений на бомбу
Спорт-Экспресс 15:31
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Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
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Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
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Газета.Ru 15:01
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Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
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РИА Новости 04:20
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
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Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.
РЕН ТВ 10:20
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Наука
Крысы оказались способны играть в игры ради удовольствия
Газета DAILY 14:34
Политика
Жена Зеленского рассказала о своих планах
News.ru 14:40
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости вчера в 12:34
Фигурное катание
Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде
Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.
News.ru 19:33
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
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Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
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Слово и Дело вчера в 03:35
Авто
Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью
Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
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Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Церемония награждения престижной международной премии по архитектуре Карима Ага Хана IV пройдет 13 сентября в Казани.
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Интерфакс 05:41