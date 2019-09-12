с чего всё началось

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Происшествия Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Театры В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Футбол Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Футбол Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Экономика Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Фигурное катание Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Авто Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.