с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 2,4K

Здоровье Телеканал RT выпустил фильм о коронавирусе в Дагестане Съёмочная группа RT во главе с журналистом Антоном Красовским пыталась ответить на вопросы: почему Дагестан оказался настолько уязвимым к эпидемии COVID-19 и как врачи на "передовой" борются с болезнью.

Политика Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. 13

Экономика Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. 24

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 571

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 1,5K

Политика МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России. 470

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 392

Происшествия Главу российского госфонда задержали Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 75

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Общество Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.