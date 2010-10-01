Энергетика
Российский ДиалогОПЕК+ готовится к радикальному шагу
В ОПЕК+ готовятся пересмотреть вступившее с 1 мая соглашение и сохранить сокращение добычи нефти 9,7 млн баррелей в сутки до конца года. Участники ОПЕК+ считают недостаточным сокращение объемов добычи нефти, достигнутое на переговорах в апреле, и планируют пересмотреть условия сделки.
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Общество
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Энергетика
Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:53
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Футбол
Федун: надеюсь, после снятия карантина зрителей пустят на стадионы
Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны после возобновления чемпионата России по футболу.
RT на русском 10:07
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Автомобильный альянс Renault—Nissan—Mitsubishi определился с тем, как его участники будут сосуществовать в обозримом будущем.
Коммерсантъ 08:15
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Общество
Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз
Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.
Эхо Москвы 05:40
Общество
СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах
Состоятельные россияне все активнее используют бизнес-джеты, чтобы перебраться в другие страны, где введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения уже смягчены, а число новых заражений заметно меньше, чем в России.
РБК 11:30
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
Общество
Вирусологи оценили риски разрешения москвичам прогулок
Выход москвичей на улицу для прогулок не повлечет серьезных рисков, если люди будут соблюдать определенные ограничения.
РБК 11:16
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Футбол
Давид Луиз может покинуть «Арсенал»
Защитник «Арсенала» Давид Луиз может покинуть клуб из-за окончания контракта, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 09:34
Культура
Посетителей кинотеатров обяжут носить маски после снятия карантина
Министерство культуры РФ поделилось информацией о том, как будет проходить открытие российских кинотеатров после снятия ограничительных мер.
ИА InterMedia 10:43
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА
Телеканал 360° 02:53
Кино
Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»
Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
Общество
Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника
Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские известия 10:50
Общество
Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе
Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы.
РБК Екатеринбург 10:38
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
Evo-rus.com вчера в 14:35
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
Уральский меридиан 06:10
Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:00