Энергетика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогОПЕК+ готовится к радикальному шагу

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В ОПЕК+ готовятся пересмотреть вступившее с 1 мая соглашение и сохранить сокращение добычи нефти 9,7 млн баррелей в сутки до конца года. Участники ОПЕК+ считают недостаточным сокращение объемов добычи нефти, достигнутое на переговорах в апреле, и планируют пересмотреть условия сделки.
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ОПЕК+ готовится к радикальному шагу

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