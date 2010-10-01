В ОПЕК+ готовятся пересмотреть вступившее с 1 мая соглашение и сохранить сокращение добычи нефти 9,7 млн баррелей в сутки до конца года. Участники ОПЕК+ считают недостаточным сокращение объемов добычи нефти, достигнутое на переговорах в апреле, и планируют пересмотреть условия сделки.

Общество Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте. 149

Энергетика Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 45

Футбол Федун: надеюсь, после снятия карантина зрителей пустят на стадионы Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны после возобновления чемпионата России по футболу.

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 341

Авто Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Автомобильный альянс Renault—Nissan—Mitsubishi определился с тем, как его участники будут сосуществовать в обозримом будущем. 1

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 499

Политика Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.

Общество Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.

Общество СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах Состоятельные россияне все активнее используют бизнес-джеты, чтобы перебраться в другие страны, где введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения уже смягчены, а число новых заражений заметно меньше, чем в России.

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

Общество Вирусологи оценили риски разрешения москвичам прогулок Выход москвичей на улицу для прогулок не повлечет серьезных рисков, если люди будут соблюдать определенные ограничения.

Футбол Давид Луиз может покинуть «Арсенал» Защитник «Арсенала» Давид Луиз может покинуть клуб из-за окончания контракта, сообщает Sky Sports.

Культура Посетителей кинотеатров обяжут носить маски после снятия карантина Министерство культуры РФ поделилось информацией о том, как будет проходить открытие российских кинотеатров после снятия ограничительных мер.

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом. 57

Общество Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы.