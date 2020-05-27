Энергетика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогОПЕК+ готовится к радикальному шагу

В ОПЕК+ готовятся пересмотреть вступившее с 1 мая соглашение и сохранить сокращение добычи нефти 9,7 млн баррелей в сутки до конца года. Участники ОПЕК+ считают недостаточным сокращение объемов добычи нефти, достигнутое на переговорах в апреле, и планируют пересмотреть условия сделки.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Источник: ОПЕК+ обсуждает сохранение майской квоты по сокращению добычи до конца года

Страны ОПЕК+ всерьез обсуждают сохранение максимальной квоты по сокращению добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, вероятный срок - до конца 2020 года, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
ТАССвчера в 04:22

Подробнее о событии

ОПЕК+ готовится к радикальному шагу

Российский Диалогвчера в 11:08

В ОПЕК+ начали готовиться к крайним мерам

Lenta.ruвчера в 09:10

ОПЕК+ сохранит майскую квоту по сокращению добычи до конца года?

Вестник Кавказавчера в 04:53

Эксперты: максимальное сокращение добычи нефти в ОПЕК+ необходимо сохранить до осени

ТАССвчера в 08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
4
Происшествия

В Новосибирской области выявили 96 новых случаев коронавируса

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 96 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе 28 мая.
АиФ Новосибирск 01:51
73
Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском вчера в 03:34
9
Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
36
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
946
Происшествия

В Астрахани под мостом застрял грузопассажирский паром

ТАСС вчера в 17:04
7
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru вчера в 17:58
4
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
132
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,1K
Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
87
Культура

Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым.
Рамблер 25 мая в 06:16
12
Путешествия

В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране

Деловое.ТВ вчера в 13:14
60
Гаджеты

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 26 мая в 06:46
40
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
2,5K
Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
383
Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
2,6K
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
33
Футбол

Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
Soccer.ru 00:38
Общество

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
11
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
59
Общество

Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи

Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
234
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Политика

В США приняли закон о санкциях против Китая

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
41
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика

Пентагон уведомил Конгресс об успехах Украины в борьбе с коррупцией

Как сообщает телекомпания CNN «Украина достигли прогресса в борьбе с коррупцией, за счет усиления прозрачности и общественного контроля», что позволяет США осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.
Ёлдаш 01:22
Общество

Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами

В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
48
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 26 мая в 15:58
18
Экономика

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ вчера в 20:21
2
Политика

В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
Pravda.Ru 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное