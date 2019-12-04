Энергетика

ВедомостиВедомостиОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС 10:36

Подробнее о событии

России и другим странам ОПЕК+ предписали снизить добычу на 0,5 млн барр

РБК13:36

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Ведомости11:16

ОПЕК+ думает о сокращении добычи

Newstracker.ruвчера в 05:57

Следующая министерская встреча ОПЕК+ может состояться в марте

ТАСС11:03

Новак: JMMC рекомендовал в 1-м квартале рассмотреть возможность допсокращения добычи нефти

Финмаркет10:43

ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки

News.ru13:14

ОПЕК и Россия пытаются договориться о дальнейшем снижении добычи нефти

Expert.ruвчера в 04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Kleo.ru вчера в 08:09
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
RT на русском 09:43
Кино

Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»

Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
Piter.tv вчера в 02:41
Происшествия

Бийчанке, убившей свою 11-месячную дочь, дали 15 лет тюрьмы

Московский Комсомолец вчера в 22:22
Общество

Более 60 человек задержали во время акции протеста в Париже

Известия 09:41
Фигурное катание

Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Inc-news.ru 13:19
Футбол

ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера

Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 14:53
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем

Подмосковье Сегодня 10:04
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Общество

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Игры

Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous

После недели тизеров студия Owlcat Games наконец-то анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous - «непрямое продолжение» Pathfinder: Kingmaker.
Gmbox.ru вчера в 11:00
Политика

В МВД определились с порогом «бесплатного» превышения скорости

В МВД России не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.
Lenta.ru 11:41
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Car.ru 03 декабря в 07:31
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Футбол

Роберто Мартинес назвал сборную Италии фаворитом Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от финальной части предстоящего чемпионата Европы 2020 года и назвал Италию фаворитом турнира, сообщает Corriere dello Sport.
Спорт-Экспресс 11:23
Футбол

«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат 07:02
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Космос

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.
DP.RU 12:38
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru 08:17
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Известия 14:29
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы

В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
REGNUM 15:47
Музыка

Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге

Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.
Российская газета 12:44
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Российская газета вчера в 21:20
Политика

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
РИА Новости 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное