Энергетика
ВедомостиОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
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Что касается конкретных квот по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 10:40
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