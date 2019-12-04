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Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

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