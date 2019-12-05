Энергетика

REGNUMREGNUMНефть настроилась на новые сокращения ОПЕК

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
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Александр Новак
Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
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