Энергетика
Чеченская Республика СегодняРоссия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки.
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Как новая сделка ОПЕК+ повлияет на стоимость нефти и курс рубля
Комсомольская правда10 апреля в 12:30
Россия и Саудовская Аравия договариваются о беспрецедентном сокращении добычи нефти
Эхо Москвы10 апреля в 02:01
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Комментарии
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Джеймс Хантли, специалист по продажам SuperVettura рассказывает, что "трешка" цвета Polaris Silver Metallic входила в коллекцию из 32 автомобилей, которую купили у одного датского ценителя.
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Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко объяснил, почему ранее сообщалось, что детям до 14 лет не нужно оформлять электронные пропуска для поездках по Москве.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Финансы
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Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
ПРАЙМ 03:13
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
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Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
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РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
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Тюменская линия 05:34
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«В Германии знают: Путин большая фигура. Но мама сказала: «Ты не едешь в Россию». Интервью звезды «Динамо» Филиппа
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
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Общество
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В Германии, впервые за время пандемии коронавируса, число выздоровевших превысило число зараженных.
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В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву
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Храмы Петербурга на Пасху будут закрыты для прихожан
«По благословению святейшего патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан», — сообщила пресс-служба епархии.
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Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»
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Страны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти
Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго.
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