Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 10 июня. Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения.
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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

КП - Беларусь10 апреля в 01:59
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