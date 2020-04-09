Энергетика
Газета.RuРоссия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 10 июня. Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения.
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Почему рекордное сокращение добычи не привело к росту цен на нефть и курса рубля
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Россия и Саудовская Аравия договариваются о беспрецедентном сокращении добычи нефти
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