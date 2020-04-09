Энергетика

ДождьДождьОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. В ОПЕК входят 13 стран-экспортеров нефти (крупнейших из них — Саудовская Аравия). В ОПЕК+ — страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.
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с чего всё началось

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.
ТАССвчера в 14:52

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Президент Мексики объявил о готовности страны сократить добычу нефти

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ОПЕК+ решает судьбу предприятий уральского олигарха

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ТАССвчера в 23:58

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Российская газетавчера в 18:15

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Предварительные итоги переговоров

Телеканал 360°02:18

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News.ruвчера в 17:00
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Комментарии

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В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
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Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка четверти больных коронавирусом не имеют симптомов, характерных для заболевания.
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Политика

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На Кубани определят организации для возобновления работы

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Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
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СМИ Германии указывают следующие факторы, которые позволили уменьшить процент гибели больных: дисциплинированность населения; уровень медицины в стране; особенность распространения коронавируса.
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На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
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Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи.
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