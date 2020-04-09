Энергетика
ДождьОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. В ОПЕК входят 13 стран-экспортеров нефти (крупнейших из них — Саудовская Аравия). В ОПЕК+ — страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.ТАССвчера в 14:52
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Комментарии
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Назвали три фактора низкой смертности от коронавируса в Германии
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Гудков и Cream Soda записали «карантинный» клип на балконах
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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.