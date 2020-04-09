Энергетика

ВедомостиВедомостиБольшинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники среди участников переговоров, которые длились более 10 часов подряд.
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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с

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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Предварительные итоги переговоров

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ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

REGNUM09 апреля в 19:25

Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко

Новая газета10 апреля в 01:10

Большинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Ведомости09 апреля в 17:59
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн

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Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу

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В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
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Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
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Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

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Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
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Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

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