Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Члены нефтяного картеля ОПЕК не смогли договориться с Россией и другими странами-экспортерами сырья о дальнейшем ограничении на добычу нефти. С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, пояснил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Почему участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи нефти

RT на русском14:22

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. С апреля обязательств нет, нефть дешевеет

Фонтанка.Ру11:40

Заседание ОПЕК+ закончилось безрезультатно

Интерфакс11:52

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Коммерсантъ11:50

Переговоры стран ОПЕК+ провалились из-за разногласий с Россией

РИА Новости13:55

Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний

РБК12:11

Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ТАСС14:53
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