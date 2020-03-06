Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Члены нефтяного картеля ОПЕК не смогли договориться с Россией и другими странами-экспортерами сырья о дальнейшем ограничении на добычу нефти. С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, пояснил министр энергетики РФ Александр Новак.
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