Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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