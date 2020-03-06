Энергетика
Общественное телевидение РоссииСтраны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters. Саммит ОПЕК проходит в столице Австрии Вене.
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
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