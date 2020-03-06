Энергетика
Газета.RuСтраны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, отметил Новак. Он добавил, что Россия пока не обсуждала с нефтяными компаниями увеличение добычи. Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии. Что касается сокращений — наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению.
— Александр Новак, российский политикOilCapital.ru 12:37
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