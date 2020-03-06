Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются. Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть обрушились на 30% после срыва сделки ОПЕК+

Газета.Ru18:34

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась

РБК06 марта в 12:44

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

РИА Новости06 марта в 22:08

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось

Российская газета06 марта в 13:34

ОПЕК не вышла в плюс

Коммерсантъ06 марта в 16:34

Эхономика: Россия и ОПЕК не могут договориться о сокращении добычи

Эхо Москвывчера в 11:10

ОПЕК+ может провести новые переговоры в ближайшие недели

ТАСС06 марта в 12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:56, Ашберн

Комментарии

Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru 06 марта в 15:00
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 06 марта в 04:52
Происшествия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Политика Сегодня 05:48
Энергетика

Goldman Sachs допустил падение нефти до $20

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 21:49
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Кино

Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»

Inc-news.ru 06 марта в 16:14
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости вчера в 09:23
Армия и оружие

Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО

Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.
РИА Новости 20:35
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Происшествия

Во Владивостоке автолюбитель задавил свою супругу

В одном из дворов Владивостока пожилой мужчина, управляя автомобилем, случайно задавил свою супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.
REGNUM 20:52
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru 16:21
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
РБК 09:40
Энергетика

Эксперт предсказал серьезный передел нефтяного рынка

Причиной является тот факт, что подобная линия поведения позволит США захватит освободившуюся нишу на нефтяном рынке.
РЕН ТВ 21:33
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости вчера в 04:15
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Футбол

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 9 марта.
Чемпионат 13:00
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 16:11
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru 15:42
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru вчера в 12:36
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Интерфакс 19:37
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
Единоборства

Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC

Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.
Политическая Экспертиза 03:28
Общество

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное