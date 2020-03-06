Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters. Саммит ОПЕК проходит в столице Австрии Вене.

Единоборства Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Происшествия В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).

Технологии Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10 В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Общество В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

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