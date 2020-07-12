с чего всё началось

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

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