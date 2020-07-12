Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Политика
Песков: Украина пытается поменять минские договоренности
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти все настойчивее пытаются внести коррективы в минские договоренности, по которым должен реализовываться план урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 07:22
Политика
ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году
Германия в июне предложила странам Европейского союза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято.
ТАСС 07:00
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
Политика
Распад США на несколько государств предрек норвежский эксперт
Норвежский эксперт Пол Стейган предрек распад США на несколько государств, отделиться первыми могут такие штаты, как Алабама, Южная Каролина, Джорджия и Луизиана.
МедиаПоток 07:26
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Здоровье
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Культура
«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн
Аргументы и Факты 10 июля в 17:31
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 14:38
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая
Подземные толчки произошли в городе Таншань. Эпицентр землетрясения находился на10-километровой глубине.
RuNews24.ru 03:10
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
По словам диетолога, вредны для работы мозга трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, мешая клеткам нормально функционировать.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line вчера в 11:20
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
ИА Красная Весна вчера в 18:40
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Политика
Путин заявил о сохраняющемся противостоянии в глобальной экономике
В глобальной экономике сохраняется активное противостояние.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице
Долгие годы актриса использует одну и ту же косметику.
Слово и Дело 05:48
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 вчера в 02:42
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32