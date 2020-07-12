Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
Песков оценил динамику распространения коронавируса в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал динамику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 10:16
Игры
Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть
Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне.
HotGeo 10:05
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Автоспорт
Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1»
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят вновь не стал вставать на колено перед началом гонки чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:45
Кино
Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма
Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
Discover24 вчера в 05:19
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в открытом письме призвала главу государства Владимира Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Здоровье
В Казахстане зарегистрирована сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии
На сегодня специалисты организации склоняются к мысли, что это все же скорее мутировавший в более сильную сторону Ковид-19, вторую волну которого многие прогнозировали.
DonDay-Волгодонск 03:51
Общество
Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели
В разговоре с агентством «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что такая погода больше характерна для осени и отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники.
Эхо Москвы 08:33
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru вчера в 05:38
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Lenta.ru 05:42
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Политика
Путина коробят некоторые высказывания Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
Газета.Ru 06:51
Футбол
Игорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренер
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».
Советский спорт 08:29
Футбол
Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии
Один из пользователей Snapchat заснял, как 19-летнего футболиста выгоняют из ночного клуба в Норвегии, сообщает Mirror.
Чемпионат 08:57
Шоу-бизнес
Лиза Галкина разыграла папу: «Я умею говорить по-лягушачьи»
Максим Галкин показал, как Лиза попыталась его разыграть, однако что-то пошло не так.
Passion.ru 05:32
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02