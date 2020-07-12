Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Шоу-бизнес
У актрисы Айшварии Рай выявили коронавирус
Ранее, как сообщает РИА Новости, COVID-19 выявили у Абхишека Баччана и у его отца Амитабха Баччана.
RT на русском 10:44
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Здоровье
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом.
РИА Новости 10:30
Игры
Трейлер геймплея Serious Sam 4
Devolver Digital опубликовали свежий трейлер Serious Sam 4.Выход игры на Google Stadia а так же Steam запланирован на август этого года.
Vprognoze.ru 04:41
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду.
Российская газета 10:02
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 09 июля в 10:45
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
Автоспорт
Хэмилтон: «Из-за погоды квалификация была очень сложной»
Из-за погоды всем было очень сложно. Порой не было видно, куда едешь.
Sport24.ru вчера в 12:22
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации
Почти сразу нашу новость опроверг адвокат потерпевшей стороны, не назвав при этом сумму (по его словам она больше 1 миллиона рублей).
Московский Комсомолец 10:24
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Происшествия
В Японии из-за наводнений погибли 62 человека
Япония испытывает на себе гнев стихии: проливные дожди на территории страны привели к гибели 62 человек, 17 числятся пропавшими без вести.
ForPost 09 июля в 10:55
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Происшествия
Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении
Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:26
Футбол
Локомотив — Уфа 1:1 (2-й тайм)
В «Уфе» коронавирус выявлен не у трех, как предполагалось ранее, а у пяти футболистов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Спорт день за днем 10:53