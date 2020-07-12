Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше дома в Иркутске
РЕН ТВ вчера в 22:59
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
Екатеринбург Онлайн 10:01
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Биатлон
Тренер пожаловался на организацию питания биатлонистов на сборе
Для биатлонистов сборной России, проходящих предсезонную подготовку в Рыбинске, организованно некачественное питание, из-за чего анализы спортсменов не находятся в норме, сообщил РИА Новости старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.
РИА Новости 09:53
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» благодаря дублю Трезеге
В рамках тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Дубль в составе бирмингемцев на свой счёт записал Трезеге, который дважды - в конце первого тайма и начале второго - оказывался в нужное время в нужном месте около чужих ворот.
Евро-футбол.ру 11:18
Политика
Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
RT на русском 08:27
Армия и оружие
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
«Звезда» публикует уникальные кадры, снятые во время полетов российских штурмовиков Су-25СМ3, первоначальная версия которых всегда считалась самой живучей и самой воюющей в нашей армии.
ТК Звезда 09:20
Политика
В ДНР назвали свою главную военную победу
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики.
Lenta.ru 08:56
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Гаджеты
Опубликованы скрытые функции смартфонов
С каждым обновлением мобильных операционных систем iOS и Android разработчики добавляют новые секретные функции.
Pravda.Ru 05:21
Технологии
Разработчиков Linux обяжут заменять термины в коде в стиле BLM
Замену некоторых программистских терминов в коде операционной системы (ОС) Linux одобрил ее разработчик Линус Торвальдс 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 16:14
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35