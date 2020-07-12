Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Накладка для веб-камеры ноутбука Apple может привести к повреждению экрана, сообщает пресс-служба компании.
Live24 08:12
Политика
Путин охарактеризовал стиль России в международной политике
Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".
Российская газета 07:32
Экономика
В России начинается тяжелейший кризис
В России начинается тяжелейший кризис. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
Деловое.ТВ 03:54
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Авто
Mercedes боятся проблем с надежностью в гонке
Autosport.com.ru 05:12
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Автоспорт
55 минут до старта: Комментарий Кими Райкконена
Что касается скорости машины на сухой трассе, в этот уик-энд за счёт более оптимальных настроек C39 едет быстрее, чем неделю назад, но посмотрим, как она покажет себя в гонке.
F1news.ru 08:15
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:36
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Интерфакс 06:38
Общество
Арктическое вторжение ждет Московский регион на следующей неделе
В Московский регион на следующей неделе начнет поступать холодный воздух из Арктики, самым холодным днем недели может стать среда, сообщает «Российская газета».
РИАМО 03:51
Гаджеты
IPhone 12 сравнили с iPhone SE 2016 и 2020
iXBT.com 00:51
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Происшествия
В подтопленной Рузе при ликвидации ЧС прокопали новое русло реки
Радио Sputnik 08:14
Футбол
Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд угодил в скандал, сообщает Daily Star.Вечером 11 июля 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии.
Soccer.ru 08:32
Политика
Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa 07:50
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Свыше 60 человек стали жертвами наводнений в Японии — NHK
Токио, 11 июля 2020, 13:39 — REGNUM Свыше 60 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые произошли за неделю идущих в Японии проливных дождей.
REGNUM вчера в 06:39
Политика
«Банально аморален»: советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем
Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец.
Украина.ру 05:48
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01