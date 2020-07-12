Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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ОПЕК+ обсуждает смягчение сокращений добычи в августе, консенсуса пока нет

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В Вене пройдет заседание технического комитета ОПЕК+

Эхо Москвы23:05

Нефть, «Норникель», индекс Мосбиржи: за какими котировками следить

РБК02:00

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Газета.Ruвчера в 06:33
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Армия и оружие

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия

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Регина Дубовицкая призналась, что никогда не дружила с Петросяном

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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
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Происшествия

В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Политика

США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря

Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM 17:42
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Авто

Kia Rio вновь возглавила в России рейтинг самых популярных иномарок

SpeedMe 11 июля в 01:41
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Политика

Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть

Областная газета 11 июля в 04:47
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
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Армия и оружие

Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
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Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Само же коллекционное издание Far Cry 6 обойдется пользователям в 200 долларов. Для геймеров из РФ оно пока недоступно.
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело пропавшей американской актрисы Наи Риверы, подтвердила в понедельник администрация местного шерифа в Twitter.
ТАСС 17:22
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
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Недвижимость

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ 18:18
Футбол

«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
Народные новости вчера в 13:52
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Политика

Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
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«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании

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Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
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Microsoft Flight Simulator выйдет в августе

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В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
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Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
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Здоровье

Лекарство от коронавируса оказалось опасным

Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
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На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Общество

Городская дума Южно-Сахалинска ушла на карантин по COVID-19

Коронавирусную инфекцию выявили у председателя городской думы Южно-Сахалинска и еще нескольких депутатов.
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