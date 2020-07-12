Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:11, Ашберн
Армия и оружие
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта.
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
Происшествия
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Политика
США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM 17:42
Авто
Kia Rio вновь возглавила в России рейтинг самых популярных иномарок
SpeedMe 11 июля в 01:41
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
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Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Политика
Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть
Областная газета 11 июля в 04:47
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Само же коллекционное издание Far Cry 6 обойдется пользователям в 200 долларов. Для геймеров из РФ оно пока недоступно.
Актуальные Новости 01:53
Происшествия
Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии
Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело пропавшей американской актрисы Наи Риверы, подтвердила в понедельник администрация местного шерифа в Twitter.
ТАСС 17:22
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
Известия 22:34
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры теряют популярность Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.
Коммерсантъ 18:18
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
Народные новости вчера в 13:52
Политика
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru 19:21
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:05
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
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Игры
Microsoft Flight Simulator выйдет в августе
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Здоровье
В Узбекистане разъяснили условия продления карантина
Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:24
Здоровье
Лекарство от коронавируса оказалось опасным
Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели 11:50
Политика
Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе
На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Общество
Городская дума Южно-Сахалинска ушла на карантин по COVID-19
Коронавирусную инфекцию выявили у председателя городской думы Южно-Сахалинска и еще нескольких депутатов.
АСТВ 21:31