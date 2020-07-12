Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Российская газета11:39

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

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ОПЕК+ обсуждает смягчение сокращений добычи в августе, консенсуса пока нет

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Изменения условий сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти могут негативно отразиться на ценах – эксперт

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Пробуждение барреля: почему страны ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти

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Россия и ОПЕК обсудят увеличение добычи нефти после рекордного сокращения

Forbesвчера в 02:57
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Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Ситуация с коронавирусом в мире развивается по четырем сценариям.
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

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Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Названы все опасные симптомы инфекции коронавируса

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Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
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Общество

Миллионеры попросили повысить им налоги для борьбы с COVID-19

Группа миллионеров из США и стран Западной Европы выступила накануне открытия саммита G20 с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно».
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Происшествия

Один человек погиб при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области

Государственные Вести 04:52
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям

Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
РИА Новости 14:53
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Общество

В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу

Дети в возрасте до 10 лет легче всего переносят заражение коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Московский Комсомолец 13:02
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Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

Вести.Ru 12:42
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Здоровье

33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Стало известно, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге 33 ребенка появились на свет с подтвержденным коронавирусом.
КП - Санкт-Петербург 13:02
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Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

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Происшествия

В Петрозаводске самолет вынужденно садится из-за закурившей пассажирки

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Общество

«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

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Специалисты Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела».
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Армия и оружие

Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву

Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО.
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Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
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Лекарство от коронавируса оказалось опасным

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Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
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«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
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Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

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