Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает
 Wall Street Journal.
РБКвчера в 06:06

Подробнее о событии

ОПЕК+ пересмотрит сделку по нефтедобыче

Известиявчера в 11:18

Россия и ОПЕК обсудят увеличение добычи нефти после рекордного сокращения

Forbesвчера в 02:57

Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти

Lenta.ruвчера в 08:15

СМИ: ОПЕК+ может смягчить сделку по сокращению добычи нефти

Коммерсантъвчера в 06:55

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Газета.Ruвчера в 06:33

Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

РБКвчера в 06:06

Изменения условий сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти могут негативно отразиться на ценах – эксперт

Эхо Москвывчера в 10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Финансы

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
32
Происшествия

В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса

Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
163
Происшествия

Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

RT на русском вчера в 09:26
143
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,8K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
105
Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
8
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

RT на русском вчера в 10:29
284
Общество

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
4
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
57
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости 11 июля в 22:30
1,5K
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Происшествия

Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов

В Фонде памяти группы Дятлова заявили, что не согласны с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов в 1959 году.
RT на русском вчера в 05:25
1
Спорт

Assassin’s Creed Valhalla выйдет в ноябре

Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC (в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store).
Srnsk вчера в 23:24
4
Здоровье

Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений

Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
4
Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 10 июля в 03:53
39
Футбол

Бартомеу: рано или поздно Хави станет главным тренером «Барселоны»

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что рано или поздно бывший футболист испанской команды Хави станет главным тренером "сине-гранатовых".
РИА Новости 00:37
Общество

Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь

Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
Life.ru вчера в 22:48
11
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
616
Наука

Воздействие на организм 4G и 5G проверили на рыбах

Американские ученые проверили воздействие радиоволн в сетях 4G и 5G на организм на эмбрионы рыбок данио-рерио.
МедиаПоток вчера в 05:17
10
Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
52
Общество

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
69
Авто

Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?

Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.
Life.ru 10 июля в 05:00
Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru вчера в 10:14
61
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
2,1K
Футбол

Евсеев может вскоре возглавить «Локомотив»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может вскоре возглавить столичный "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Вдову Проскурина выселили из квартиры артиста

Друзья семьи заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина в беседе с kp.ru рассказали о причинах, по которым его вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть Москву и вернуться в родной город Санкт-Петербург.
Известия вчера в 17:26
28
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
542
Общество

В Удмуртии выявили 45 случаев коронавируса за сутки

45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки в Удмуртии.
ИА Удмуртия вчера в 01:18
179
Шоу-бизнес

Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН вчера в 00:11
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное