с чего всё началось

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Происшествия В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве. 163

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