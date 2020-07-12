Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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с чего всё началось
Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.РБКвчера в 06:06
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Происшествия
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REGNUM вчера в 23:22
Происшествия
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
RT на русском вчера в 09:26
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
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Происшествия
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В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
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РБК вчера в 22:38
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
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СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости 11 июля в 22:30
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
Фонд памяти группы Дятлова отверг выводы прокуратуры о гибели туристов
В Фонде памяти группы Дятлова заявили, что не согласны с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов в 1959 году.
RT на русском вчера в 05:25
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla выйдет в ноябре
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC (в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store).
Srnsk вчера в 23:24
Здоровье
Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений
Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 10 июля в 03:53
Футбол
Бартомеу: рано или поздно Хави станет главным тренером «Барселоны»
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РИА Новости 00:37
Общество
Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь
Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
Life.ru вчера в 22:48
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Наука
Воздействие на организм 4G и 5G проверили на рыбах
Американские ученые проверили воздействие радиоволн в сетях 4G и 5G на организм на эмбрионы рыбок данио-рерио.
МедиаПоток вчера в 05:17
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
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Авто
Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?
Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.
Life.ru 10 июля в 05:00
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Футбол
Евсеев может вскоре возглавить «Локомотив»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может вскоре возглавить столичный "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
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Друзья семьи заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина в беседе с kp.ru рассказали о причинах, по которым его вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть Москву и вернуться в родной город Санкт-Петербург.
Известия вчера в 17:26
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Общество
В Удмуртии выявили 45 случаев коронавируса за сутки
45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки в Удмуртии.
ИА Удмуртия вчера в 01:18
Шоу-бизнес
Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН вчера в 00:11