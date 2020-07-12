Энергетика
Газета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Шоу-бизнес
У актрисы Айшварии Рай выявили коронавирус
Ранее, как сообщает РИА Новости, COVID-19 выявили у Абхишека Баччана и у его отца Амитабха Баччана.
RT на русском 10:44
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Как сообщается, палеонтологам удалось найти практический полный скелет древнего животного Ankylorhiza tiedemani, имеющий длину примерно в пять метров, а также острые зубы, почти как у акулы.
Discover24 вчера в 10:36
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Религия
Папа Римский опечален решением Турции по статусу собора Святой Софии
RT на русском 06:44
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Технологии
Разработчиков Linux обяжут заменять термины в коде в стиле BLM
Замену некоторых программистских терминов в коде операционной системы (ОС) Linux одобрил ее разработчик Линус Торвальдс 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 16:14
Здоровье
Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря
Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.
Актуальные Новости 10 июля в 03:41
Здоровье
В каких продуктах содержится витамин D и как восполнить его дефицит
Продукты, богатые витамином D: Лосось Сардины и другая жирная рыба Сельдь Консервированный тунец Масло печени трески Яичные желтки Грибы Коровье молоко Соевое молоко Апельсиновый сок Витамин D и кальций Лосось По данным Министерства сельского хозяйства США, порция жирной рыбы весом около 100 г содержит 526 МЕ (международных единиц) витамина D. Это 66% дневной нормы [1].
РБК 09:30
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
Представлен список лучших отрицательных персонажей за всю историю кинофильмов вселенной Marvel, в котором Эрик Киллмонгер стал самым любимым злодеем зрителей.
Народные новости 02:12
Происшествия
Версию Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова оценили альпинисты
РЕН ТВ вчера в 19:25
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной США
Состояние Маккензи Безос, получившей при разводе четверть акций компании, теперь оценивается в более чем 60 миллиардов долларов – пишет журнал Forbes.
Эхо Москвы 06:32
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08