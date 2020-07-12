Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. По их данным, многие участники организации, в том числе Россия и Саудовская Аравия, хотят постепенно наращивать нефтедобычу в августе.
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Российская газета11:39

Пробуждение барреля: почему страны ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти

News.ru11:05

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Газета.Ruвчера в 06:33

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Изменения условий сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти могут негативно отразиться на ценах – эксперт

Эхо Москвывчера в 10:37

ОПЕК+ обсуждает смягчение сокращений добычи в августе, консенсуса пока нет

ПРАЙМ06:02

Россия и ОПЕК обсудят увеличение добычи нефти после рекордного сокращения

Forbesвчера в 02:57
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
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Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.
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Общество

Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео

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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
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Происшествия

Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах

Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
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Хоккей

Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд»

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с "Миннесота Уайлд", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 12:27
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Российского артиста не пустили в Украину

На отдельном КПП «Киев» пограничники поставили в паспорте российского артиста штамп, свидетельствующий о трехлетнем запрете на въезд в соседнюю страну.
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«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва

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Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением c 15 июля отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
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Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

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Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
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«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»

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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова обнажилась для летней фотосессии

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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
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ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Ракетоносец «Орел» вновь поучаствует в Главном военно-морском параде

Напомним, что в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, задействуют 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.
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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Обыски прошли в воронежской ячейке «Свидетелей Иеговы»

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33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Стало известно, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге 33 ребенка появились на свет с подтвержденным коронавирусом.
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