Энергетика
Российская газетаОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.
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В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъ06:10
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