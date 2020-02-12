Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
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