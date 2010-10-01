Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП

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ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП В первом квартале 2020 года экспорт сырой нефти в годовом выражении снизился на 17%, а нефтепродуктов — на 20%, свидетельствует опубликованная ЦБ первая оценка платежного баланса.
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ВВП РФ во 2-м квартале может упасть на 18%, доходы населения - на 17,5% - ВЭБ

Финмаркетвчера в 01:51

ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП

Коммерсантъ12 апреля в 18:22
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Общество

В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
7
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
7
Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции прибывших из Москвы

Граждане, которые приехали в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга, должны находится в самоизоляции две недели.
Мой Брянск 03:24
12
Энергетика

Глава «Газпромнефти» назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой

Глава "Газпромнефти" Александр Дюков в интервью газете "Коммерсант" заявил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке энергоносителей.
Газета.Ru 02:17
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Политика

Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад.
РИА Новости вчера в 14:18
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Космос

В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы

В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
14
Экономика

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 07:18
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Экономика

Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей

Авторы доклада считают, что в 2020 году необходимо потратить как минимум половину Фонда национального благосостояния (4,5 триллиона рублей).
Дождь 04:39
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
10
Религия

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
1
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
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Футбол

22-летний футболист умер на сеансе физиотерапии

Умер 22-летний футболист бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.
Lenta.ru 04:38
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Общество

Москва дала прогноз о всплеске заболеваемости коронавирусом в регионах

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова рассказала о ситуации в стране.
Om1.ru 00:00
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2K
Общество

Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне

Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Woman.ru вчера в 07:02
30
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
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Происшествия

ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
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Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
350
Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
10
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило тысячу человек

В последние дни в столице лечебные учреждения ежедневно покидали более ста человек. Ракова надеется, что такая динамика сохранится и дальше.
Эхо Москвы 03:30
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Происшествия

В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС 03:33
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Общество

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
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Экономика

Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы.
Взгляд.ру 01:30
1
Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
16
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
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