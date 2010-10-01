Экономика
КоммерсантъОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП
ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП В первом квартале 2020 года экспорт сырой нефти в годовом выражении снизился на 17%, а нефтепродуктов — на 20%, свидетельствует опубликованная ЦБ первая оценка платежного баланса.
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Общество
В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции прибывших из Москвы
Граждане, которые приехали в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга, должны находится в самоизоляции две недели.
Мой Брянск 03:24
Энергетика
Глава «Газпромнефти» назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой
Глава "Газпромнефти" Александр Дюков в интервью газете "Коммерсант" заявил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке энергоносителей.
Газета.Ru 02:17
Политика
Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 07:18
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Экономика
Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей
Авторы доклада считают, что в 2020 году необходимо потратить как минимум половину Фонда национального благосостояния (4,5 триллиона рублей).
Дождь 04:39
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Религия
РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Футбол
22-летний футболист умер на сеансе физиотерапии
Умер 22-летний футболист бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.
Lenta.ru 04:38
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва вчера в 17:35
Общество
Москва дала прогноз о всплеске заболеваемости коронавирусом в регионах
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова рассказала о ситуации в стране.
Om1.ru 00:00
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини
Woman.ru вчера в 07:02
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
Происшествия
ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило тысячу человек
В последние дни в столице лечебные учреждения ежедневно покидали более ста человек. Ракова надеется, что такая динамика сохранится и дальше.
Эхо Москвы 03:30
Общество
В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Экономика
Российская экономика столкнется с необычной проблемой
Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы.
Взгляд.ру 01:30
Общество
Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53