Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты).
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ОПЕК+, запуск «Силы Сибири», смена власти в Google. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ06 декабря в 08:30
Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти
ТАСС05 декабря в 16:32
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Ведомости05 декабря в 11:16
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Общество
Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Спорт
Российские спортсмены поедут на Олимпиаду как команда ОКР
Спортсмены из РФ выступят на Олимпийских играх в Токио в 2020 году как команда Олимпийского комитета России.
Происшествия
Двое подростков умерли в клинике Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Единоборства
Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью
Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Хоккей
Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Политика
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Шоу-бизнес
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Футбол
За защитника ФК «Тамбов» Осипенко «Ростов» заплатит 500 тысяч евро
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Происшествия
В Самаре автомобиль врезался в столб и дерево — один человек погиб
Один человек погиб и еще один получил травмы во время ДТП в Самаре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Спорт
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ
Женская сборная России победила команду Румынии в первом матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Авто
Porsche тестирует четырёхмоторную трансмиссию для электрических внедорожников
Porsche сообщила о работе над четырёхмоторным силовым агрегатом для электрических внедорожников — это вдвое больше моторов, чем в электромобиле Porsche Taycan.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.