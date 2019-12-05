Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаГазовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи

Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.
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с чего всё началось

Новак: страны ОПЕК+ согласны исключить газовый конденсат из квоты России

Россия представила мониторинговому комитету ОПЕК+ методику, исключающую подсчет всего объема газового конденсата России в добыче в рамках своей квоты. Страны - экспортеры, входящие в комитет, согласились с таким предложением, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС05 декабря в 12:35

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