Энергетика
Российская газетаГазовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи
Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.
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с чего всё началось
Россия представила мониторинговому комитету ОПЕК+ методику, исключающую подсчет всего объема газового конденсата России в добыче в рамках своей квоты. Страны - экспортеры, входящие в комитет, согласились с таким предложением, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.ТАСС05 декабря в 12:35
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Новак: Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот для стран не-ОПЕК
ПРАЙМ05 декабря в 13:24
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