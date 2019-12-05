Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил представленную Москвой методику, которая исключает подсчёт газового конденсата РФ в добыче в рамках своей квоты. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Новак объявил о согласии ОПЕК+ исключить газовый конденсат из квоты РФ

Политика «Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Происшествия В городах Франции произошли столкновения демонстрантов с полицией В Париже, Лионе, Бордо, Нанте и других городах Франции произошли столкновения между участниками забастовки, вышедшими в четверг на демонстрации, и сотрудниками полиции, сообщают французские СМИ.

Единоборства Емельяненко прокомментировал свой бой против Кокляева Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил смысл поединка по правилам бокса с Кокляевым, которого он отправил в нокаут в первом же раунде.

Политика МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Происшествия Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура» Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.

Политика В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса Идея Киева сменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе является неприемлемой, их замена сделает бессмысленным сам процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Медведев прокомментировал акции протеста в Москве Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.

Политика Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Здоровье La Vanguardia (Испания): в России стали меньше пить (La Vanguardia) Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечающая в своем докладе сокращение потребление алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.

Общество Суд на месяц закрыл крымский парк львов «Тайган» Белогорский районный суд Крыма на месяц приостановил деятельность парка львов "Тайган", сообщил председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.