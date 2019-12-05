Энергетика

Мой БрянскМой БрянскОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

Вопрос находится в стадии обсуждения. Действующую квоту по сокращению добычи нефти в 1,2 млн. баррелей в сутки нужно увеличить на 500 000, рассказали в мониторинговом комитете ОПЕК.
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