Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты).
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ОПЕК+, запуск «Силы Сибири», смена власти в Google. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ06 декабря в 08:30
Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти
ТАСС05 декабря в 16:32
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Ведомости05 декабря в 11:16
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Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
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Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
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