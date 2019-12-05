Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи

Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты).
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