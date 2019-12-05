Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты).
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ОПЕК+, запуск «Силы Сибири», смена власти в Google. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ06 декабря в 08:30
Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти
ТАСС05 декабря в 16:32
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает ToDay News Ufa, диетологи рассказали, что при ряде диагнозов больным категорически противопоказана хурма.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
В Санкт-Петербурге начался митинг против повышения цен на проезд
С 1 января в Санкт-Петербурге повысят цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость разового билета вырастет на 10 рублей.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти шесть часов
Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились после 5,5 часов.
Политика
Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Сербские журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталью Поклонскую "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Политика
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Политика
Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Общество
Глава Псковской области объявил 31 декабря выходным для госслужащих
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Общество
В 2019 году с российских коррупционеров взыскали 2 млрд рублей
«В этом году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на 2,047 млрд рублей», — сказал Александр Бастрыкин в интервью Российской газете.
Политика
Франция намерена пожаловаться на пошлины США в ВТО
Введение пошлин на французские товары со стороны США является ничем не обоснованными и незаконными санкциями, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Общество
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.