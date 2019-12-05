Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты).
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ОПЕК+, запуск «Силы Сибири», смена власти в Google. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ06 декабря в 08:30
Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти
ТАСС05 декабря в 16:32
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Ведомости05 декабря в 11:16
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Гаджеты
Объявлена дата старта продаж нового Mac Pro
В июне Apple представила новый Mac Pro, который из-за своего внешнего вида сразу получил прозвище «тёрка».
Общество
Синоптик пообещал отсутствие снега в Москве еще минимум неделю
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снега в столице не будет еще минимум неделю, передает ТАСС.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Здоровье
Профессор из Германии перечислил главных врагов сосудов человека
Самые опасные привычки человека для здоровья сосудов перечислил глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле.
Происшествия
10 детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде
Футбол
«Сочи» — «Рубин»: Сорокин, Марков и Зурико выйдут с первых минут
Стали известны составы команд на матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и казанским "Рубином".
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Армия и оружие
В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22
На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Кино
Скончался актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья»
Стало известно о том, что американский актер Рон Либман, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Друзья» - отца Рэйчел Грин, скончался в возрасте 82 лет.
Экономика
Запрет на полёты из РФ снизил рост пассажиропотока в Грузии
Запрет на полёты из России в несколько раз сократил прирост потока пассажиров в аэропортах Грузии.
Шоу-бизнес
Путин и Медведев поздравили Алису Фрейндлих с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Наука
Найдено уникальное средство против костных инфекций
Команда научных специалистов провела исследование, которое позволило найти в листьях сибирского растения средство против костных инфекций.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
"В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, подсохнет – обойдется без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха", — сообщают синоптики.
Политика
Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Политика
Зеленскому пригрозили повторением судьбы Януковича
Телеведущий Виталий Гайдукевич указал президенту Украины на возможность повторения госпереворота в стране.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Роспотребнадзор подсчитал калории для пожилых людей
Дневную норму калорий и перечень продуктов для нормальной жизнедеятельности пожилых граждан назвал Роспотребнадзор, 8 декабря сообщается на официальном сайте ведомства.
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Хоккей
Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов
Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Здоровье
Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.