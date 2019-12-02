Энергетика

Expert.ruExpert.ruОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

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«Саудовская Аравия много делает для стабилизации рынка и цен,- объясняет глава торгового дома Mercuria Energy Group Ltd Марко Дунанд, но советует:- ОПЕК должен очень внимательно следить за добычей в США».
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ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

Expert.ru06:40

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ru19:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
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Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
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Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
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Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
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Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
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Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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Бренд Honor выпустил сверхмощный роутер для геймеров

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Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

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Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Новые наушники AirPods Pro от Apple станут хитом продаж в Черную пятницу

Вакуумные наушники-вкладыши AirPods Pro снабжены двумя новыми функциями — шумоподавления и «прозрачности».
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Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
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Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
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Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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