Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.
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ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

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В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

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ОПЕК одобрила допсокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

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ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новости09:01

Картель предлагает снизить производство на 1,5 млн б/с

Коммерсантъ07:54
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Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
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Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
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Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы

Мертвые парень и девушка обнаружены в квартире на западе столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
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РИА Новости 15:50
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МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

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В контактном зоопарке в ТРЦ «Акварель» животных заставляли «работать» сверхурочно

Природоохранная прокуратура проверила контактный зоопарк в ТРЦ «Акварель» и выявила множественные нарушения.
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На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
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