Энергетика

RT на русскомRT на русскомОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПЕК.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

Спасение нефтяного барреля: цены на сырье сможет повысить только Россия

Московский Комсомолец12:25

ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

Коммерсантъ16:41

Коронавирус душит экономику Ближнего Востока

Вести.Ru14:13

ОПЕК рекомендовала продлить сокращение добычи до конца 2020 года

Экономика сегодня16:24

АНОНС - Нефть ждет решения: ОПЕК ответ на коронавирус придумала, слово за Россией

ПРАЙМ19:05

ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Российская газета07:39

ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАСС16:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:05, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Доктор Питер 10:30
Футбол

Агент Смолова рассказал о конфликте Семина с руководством «Локомотива»

Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего "Сельты" Федора Смолова, объяснил, почему его клинет покинул московский "Локомотив".
ProstoProSport 07:50
Происшествия

В Братске на пустыре нашли тело 12-летнего мальчика

В Братске на улице Мира на пустыре неподалеку от дома №10«а» нашли тело 12-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.
Наш Север 17:33
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Lenta.ru 12:20
Политика

Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Интерфакс 13:32
Происшествия

В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
RT на русском 15:15
Космос

Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят

Lenta.ru 20:08
Политика

В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции

Президент Владимир Путин поручил ввести аналогичную административную и уголовную ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию, как и на выборах президента.
Известия 17:27
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
РБК 19:27
Хоккей

Хартли не дотянул до мирового уровня. «Салават Юлаев» победил «Авангард»

После перерыва подопечные Хартли стали нарушать незыблемые законы хоккея терять шайбу в средней зоне.
Советский спорт 14:08
Общество

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Коммерсантъ 20:49
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости 11:46
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке

РИА Новости 20:00
Общество

На Пугачеву подали в Суд по интеллектуальным правам

В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян. Возможно, это индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя.
Право.ру 07:11
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Шоу-бизнес

Украинская певица объяснила слова о победе Little Big на «Евровидении»

Шансы группы на победу оценила украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева).
RuNews24.ru 09:26
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
РИА Новости 10:11
Армия и оружие

Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось ровно 18 минут

Объявленное турецким президентом перемирие в Сирии продлилось менее трети часа.
Avia.pro 17:37
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории

Рифей-Пермь 09:06
Политика

Госдума приняла в первом чтении проект об инициативном бюджетировании

Законопроект об инициативном бюджетировании Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 5 марта.
Парламентская газета 06:47
Шоу-бизнес

Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована

Инна Макарова была госпитализирована в одну из клиник Москвы.
OAnews вчера в 11:29
Наука

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом

МедиаПоток 06:04
Футбол

«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Vprognoze.ru 15:24
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Политика

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
RT на русском 18:16
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное