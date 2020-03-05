Энергетика
RT на русскомОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти
ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПЕК.
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