Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

Рубль, золото, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Иран: решение о сокращении добычи нефти — в руках стран вне ОПЕК

REGNUMвчера в 23:55

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Интерфаксвчера в 15:47

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:58

ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

Коммерсантъвчера в 16:41

ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАССвчера в 16:09

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новостивчера в 09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:36, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform вчера в 03:09
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 04 марта в 05:03
Здоровье

Медработники из Перми просят губернатора не ликвидировать лаборатории

Просим Вас: дать поручение отменить приказы Минздрава о ликвидации лабораторий в стационарах, дать поручение провести независимый аудит закупок и учета оборудования для ЦКДЛ, дать поручение провести аудит работы ЦКДЛ.
В курсе.ру вчера в 00:37
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил Android 10

Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 11 с Android 10 для Китая, но скачать новое ПО могут все желающие.
3DNews вчера в 10:04
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Народные новости вчера в 00:48
Футбол

Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А и назвал его клоуном

Президент «Интера» Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино за переносы и отмены матчей из-за коронавируса.
Sport24.ru 03 марта в 01:26
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.
РБК вчера в 23:00
Общество

За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Взгляд.ру 04 марта в 18:59
Армия и оружие

Власти Украины объявили о призыве в армию выпускников военных вузов

Заместитель главы военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган заявил, что на Украине планируется широкомасштабная кампания по призыву в армию выпускников военных кафедр учебных заведений в возрасте до 43 лет.
Народные новости вчера в 05:59
Авто

Кроссовер Renault Duster сменил поколение

Новинка появится и в турбированном исполнении на 156 л.с. Объявлено, что сборкой кроссовера Renault Duster займутся в Бразилии.
Rusargument вчера в 01:59
Музыка

Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Происшествия

На борту карантинного лайнера Grand Princess находятся четверо россиян

Сегодня стало известно, о том, что на борту круизного лайнера, где, по данным американских СМИ, ранее от коронавируса скончался пассажир, находятся четверо россиян.
Первый канал вчера в 23:04
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 04 марта в 19:37
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Футбол

Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Sport-place вчера в 13:39
Космос

Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе

Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
Национальное Аграрное Агентство 04 марта в 02:22
Футбол

Экс-футболист «Динамо» возглавил «Брагу»

Экс-футболист московского "Динамо" Куштодиу Каштру возглавил португальскую "Брагу", сообщает официальный Twitter "оружейников".
Газета.Ru 00:25
Экономика

«Магнит» может перевести часть штаб-квартиры в Москву

По информации двух источников на рынке недвижимости, компания может перевести из Краснодара в столицу часть своей штаб-квартиры.
Ведомости 00:43
Технологии

В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС вчера в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное