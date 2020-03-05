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ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

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Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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