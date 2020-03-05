Энергетика
Российская газетаОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
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Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
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Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
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Футбол
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Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Политика
Путин: страна с момента принятия Конституции стала другой
Страна с момента принятия конституции стала совершенно другой, поэтому поправки в основной закон востребованы, заявил глава Российского государства Владимир Путин.
Общество
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Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Космос
«Вояджер-2» почти на год остался без связи с Землей
70-метровая антенна DSS43 в Канберре, входящая в состав Сети дальней космической связи NASA, является единственной антенной, способной поддерживать связь с аппаратом.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Политика
Путин назвал цель обновления Конституции
Общество
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Футбол
Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Общество
В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек
Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286.
Космос
NASA представило новый марсоход Perseverance
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года.
Происшествия
После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей
После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.
Шоу-бизнес
Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована
Инна Макарова была госпитализирована в одну из клиник Москвы.