Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.
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Источник: страны ОПЕК+ в январе исполнили сделку по сокращению добычи на 112% от плана

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ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новости05 марта в 10:01

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