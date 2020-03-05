Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.
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РБК01:00

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Интерфаксвчера в 15:47

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:58

Иран: решение о сокращении добычи нефти — в руках стран вне ОПЕК

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ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

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ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАССвчера в 16:09

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новостивчера в 09:01
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Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
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Два человека погибли при выбросе метана на шахте в Коми

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В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.
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«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
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Дилеры начнут ставить новые автомобили на учет в марте

Крупные дилерские центры начнут ставить на учет проданные клиентам новые автомобили уже в марте, максимум – в апреле.
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В МВД рассказали об алгоритме действий в случае атаки кибермошенников

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Глава МИД Украины назвал подачу воды в Крым «инструментом деоккупации»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подачу воды в российский Крым «инструментом деоккупации».
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Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

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Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
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Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
РИА Новости 02:51
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